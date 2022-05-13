وزارة الخارجية السودانية تنعي الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: الخرطوم - وام

نعت وزارة وزارة الخارجية السودانية، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية اليوم الجمعة 13 مايو.

وقالت في بيان لها " تلقت وزارة الخارجية ببالغ الحزن نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رحمه الله".

وتتقدم وزارة الخارجية بأحر التعازي وصادق المواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حكومةً وشعباً في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة.

إذ تنعيه وزارة الخارجية تنعي عقودا من الحكمة والقيادة الرشيدة حيث ساهم الراحل في توحيد الأمة العربية في منعطفات كادت أن تعصف بالمنطقة، وكان نموذجاً متفرداً وقائداً محنكاً نهل من معين شيوخ الإمارات وآبائها المؤسسين، وبرحيله تفقد الأمتين العربية والإسلامية والشعب الإماراتي الشقيق أحد القادة العظام الذين أرسوا دعائم الأمن والاستقرار في بلاده والعالم.

وأضافت " في عهده ازدهرت العلاقات السودانية الإماراتية بشكل مضطرد، وقد سار الشيخ خليفة على نفس خطى مؤسس دولة الإمارات والده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في تطوير ونهضة الإمارات وبناء علاقات وطيدة مع محيطه العربي والإقليمي والدولي، متجاوزاً بالعلاقات الإطار السياسي إلى الإنساني، وامتدت أياديه في الخير والأعمال الإنسانية خارج الحدود من خلال المنظمات الخيرية وأعمال البر ومساعدة المحتاجين في معظم أنحاء العالم.

رحم الله الشيخ خليفة آل نهيان وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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