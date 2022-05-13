لبنان يعلن الحداد الرسمي لـ 3 أيام.. ميقاتي: الشيخ خليفة كان دائم العطاء

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن لبنان، اليوم الجمعة، الحداد الرسمي لمدة 3 أيام على وفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مذكرة جاء فيها: "يُعلن الحداد الرسمي على فقيد الأمة العربية والعالم الإسلامي وصديق لبنان، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي انتقل إلى رحمته تعالى يوم الجمعة الواقع فيه 13 مايو 2022".

وأضافت: "تُنكس الأعلام لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من تاريخه ولغاية يوم الأحد الواقع فيه 15/5/2022 ضمناً، وعلى الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة تعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع هذه المناسبة الأليمة. تغمد الله الفقيد الكبير بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته".

وقال ميقاتي، لقناة "سكاي نيوز عربية": "الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كان ثمرة من ثمار الشجرة المثمرة، شجرة زايد، التي أعطت الكثير لدولة الإمارات.. هذه الثمرات ما تزال مجهودة وما تزال تعطي".

وأضاف: "الشيخ خليفة كان دائم العطاء.. الجميع يعترف بدور دولة الإمارات على الصعيد العربي والعالمي، وبالتالي هذا نتاج عن السياسة الحكيمة التي كان يتبعها الشيخ خليفة".

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