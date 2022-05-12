بوتين: العقوبات المفروضة على روسيا تثير أزمة عالمية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا تثير أزمة اقتصادية عالمية، مشددا على أن روسيا تتعامل بنجاح مع العقوبات الغربية.

وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال اجتماع حكومي عقد اليوم حول المسائل الاقتصادية.

وفيما يلي أبرز تصريحات الرئيس الروسي:

- التضخم يتباطأ بشكل تدريجي في روسيا.

- روسيا تتعامل بنجاح مع العقوبات الغربية التي فرضت عليها.

- روسيا ينتظرها هذا العام 2022 حصادا قياسيا من الحبوب.

- الروبل الروسي في العام 2022 يظهر أفضل ديناميكيات بين جميع العملات في العالم.

- الرئيس الروسي يؤيد تمديد برنامج القروض العقارية بشروط ميسرة، الذي يدعم الأسر وقطاع البناء في روسيا.

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