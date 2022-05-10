الكويت تتهم 3 أردنيين وإيرانيين ومصريين بتمويل عمليات إرهابية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وجهت السلطات القضائية في الكويت تهم تشكيل جماعة إجرامية منظمة والإضرار بالمصالح القومية للبلاد وتمويل عمليات إرهابية، لـ7 وافدين هم 3 أردنيين وإيرانيان ومصريان.

ووفقاً، لجريدة "الأنباء" الكويتية، استمعت محكمة الجنايات، أمس، إلى شهادة ضابط أمن دولة في القضية بتهمة تمويل عمليات إرهابية في العراق وسورية تقدر بأكثر من 60 مليون دينار كويتي.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين أنه في غضون الفترة من 1/ 7/ 2019 حتى 10/ 10/ 2021 تشكيل جماعة إجرامية منظمة ارتكبوا من خلالها غسل أموال قدرها (60.334.284.500 د.ك) المتحصل عليها من جريمتي الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتعمد مخالفة تدابير العناية الواجبة، مع علمهم بذلك بأن تولى المتهمان الأول والثاني بناء على تعليمات المتهم السابع بجمع الأموال النقدية بالدينار الكويتي من آخرين بصورة غير مشروعة عبر مؤسسة صرافة يضطلعان بشؤونها الإدارية والمالية كافة، وتسليمها للمتهمين الثالث والرابع، اللذين أودعاها في الحسابات البنكية الخاصة بشركة تجارية، وشركة أخرى مرخص لها صورياً في نشاط الاستيراد والتصدير ووكيل بالعمولة، وتحويلها إلى شركة للصرافة، حال علم المتهم الخامس بجرمهما ومساعدتهما بتوصيلهما بمركبته الآلية لإيداعها في بنوك التعامل وتحويلها.

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