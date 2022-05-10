البنتاغون يؤكد أن أوكرانيين يرحّلون "رغما عنهم" إلى روسيا

المصدر: واشنطن - أ ف ب

رصد البنتاغون مؤشرات تدل على أن أوكرانيين محاصرين من جراء الغزو الروسي لبلادهم يجبرون على إخلاء منازلهم ويتم إرسالهم قسرا إلى روسيا، وفق ما أعلن الإثنين المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي.

وقال كيربي إن لا أرقام محددة لديه، مضيفا "لكن لدينا مؤشرات تدل على أن هناك أوكرانيين يتم إرسالهم رغما عنهم إلى روسيا".

وسؤل المتحدث خلال مؤتمر صحافي حول تأكيدات الحكومة الأوكرانية بأنه تم ترحيل 1,2 مليون شخص إلى روسيا ووضعهم في مخيمات.

وأجاب كيربي "لا أعرف عدد المخيمات الموجودة أو كيف تبدو"، مكررا مرة أخرى أنه "لدينا معلومات عن إرسال أوكرانيين رغما عنهم إلى روسيا".

واعتبر أن سلوك روسيا "غير مقبول" و"ليس سلوك قوة مسؤولة"، قائلا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "ببساطة لا يقبل ولا يحترم سيادة أوكرانيا".

وبحسب المسؤولة في الحكومة الأوكرانية ليودميلا دينيسوفا "تم ترحيل أكثر من 1,19 مليون مواطن، من بينهم أكثر من 200 ألف طفل إلى روسيا الاتحادية"، وفق ما نقل عنها مركز الاتصال الرسمي "سبرافدي".

وامتنع جون كيربي عن وصف عمليات الترحيل هذه بأنها تطهير عرقي، لكنه شدد على "الوحشية الروسية" في هذا النزاع.

وأردف المتحدث باسم البنتاغون "على مدى 75 يوما تعاملت (روسيا) بوحشية مع أوكرانيا والشعب الأوكراني... وفي كل مرة تعتقد أنهم لا يمكنهم التدني أكثر، يثبتون أنك مخطئ".

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