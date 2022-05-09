مقتل 3 عناصر أمن بهجوم على مركز اقتراع في الفلبين

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

قتل 3 عناصر أمن في جنوب الفلبين حين فتح مسلحون النار داخل مركز اقتراع، بحسب ما أفادت به السلطات الفلبينية اليوم في وقت يتوجه فيه الملايين للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد.

ووقع إطلاق النار بعد بدء الاقتراع في بلدية بولوان في جزيرة مينداناو، حيث تنشط مجموعات مسلحة .

وصرح رئيس البلدية السابق ابراهيم مانغوداداتو، بأن الذين كانوا داخل المدرسة حيث مركز الاقتراع هرعوا للاحتماء حين بدأ إطلاق النار.

وأصيب حارس رابع في الهجوم، وفق ما أفاد رولدان كونتونغ المتحدث باسم شرطة مقاطعة ماغينداناو.

وأعقب الهجوم انفجار وقع في وقت متأخر بالأمس داخل مركز اقتراع في داتو أونساي في جزيرة مينداناو أيضا وأسفر عن إصابة تسعة أشخاص بجروح.

وبدأ نحو 67 ناخب في الفلبين اليوم الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

ويعد نجل الرئيس السابق فرديناند ماركوس المرشح الأوفر حظا للفوز ولإعادة عائلته إلى السلطة.

وتشمل الانتخابات اختيار نائب الرئيس والنواب ونصف أعضاء مجلس الشيوخ وحكام المقاطعات الـ81 ومسؤولين منتخبين آخرين.

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