مصر تعلن إحباط هجوم إرهابي على نقطة رفع مياه بمنطقة شرق القناة

المصدر: القاهرة - وام

أعلنت القوات المسلحة المصرية إحباط هجوم إرهابي على نقطة رفع مياه بمنطقة شرق القناة، موضحة أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم التصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد وجار مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.

وأكدت القوات المسلحة المصرية - في بيان أصدرته اليوم - استمرار جهودها للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.

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