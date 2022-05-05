«نزاع قديم على ارض» يسفر عن 8 قتلى وجرحى في العراق

المصدر: موقع الامارات اليوم

قتل 8 أشخاص، في حصيلة أولية، وأصيب 10 بجروح، في مواجهات مسلحة، بين أبناء عشيرة واحدة في جنوب العراق، على خلفية نزاع قديم على أرض زراعية، كما أفادت مصادر أمنية وطبية، لفرانس برس.

وأفاد مصدر أمني بـ«سقوط ثمانية قتلى في النزاع العشائري الذي اندلع جنوب مدينة العمارة»، في منطقة تبعد عنها 70 كلم، مضيفاً أن الاشتباك «لا يزال مستمراً».

وأكد مصدر طبي عدد القتلى و«إصابة أكثر من عشرة أشخاص بجروح، بينهم نساء وأطفال».

وذكر مصدر أمني آخر، أن سبب النزاع، «ثأر قديم بسبب الاستيلاء على أرض زراعية عائدة للدولة من قبل أحد أفراد عشيرة البخيت، وآخرين من نفس العشيرة يطالبون بتقسيم الأرض بينهم بالتساوي».

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، حيث تقع العمارة، الاثنين، انطلاق عملية أمنية إثر مقتل شيخ أحد العشائر على خلفية نزاع عشائري منفصل. وقتل الشيخ محمد الفيصلي، من قبيلة البو محمد، أمام منزله في قلعة صالح الواقعة على بعد نحو 50 كلم جنوب العمارة علي يد مسلحين.

وجاء في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية عن مديرية الشرطة في ميسان، أنها «أطلقت عملية أمنية بمشاركة» الجيش العراقي في قضاء قلعة صالح «على إثر مقتل الشيخ محمد ريسان الفيصلي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news