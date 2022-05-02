إصابة رئيس أركان الجيش الروسي بشظية في أوكرانيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن وزير الشؤون الداخلية الروسي السابق، عن إصابة رئيس أركان الجيش الروسي فاليري غيراسيموف بشظية بعدما أرسله الرئيس بوتين إلى أوكرانيا لضمان تحقيق النصر

وأصيب فاليري غيراسيموف، بجروح اليوم في إيزيوم بمنطقة خارفيف بأوكرانيا، والتي كانت مركز قتال عنيف منذ الغزو الروسي، بحسب ديلي ميل.

وأرسل بوتين غيراسيموف إلى المنطقة، لضمان تحقيق مساعيه بالاستيلاء على الأراضي في شرق أوكرانيا، وذلك بعد أن تخلى الجيش الروسي عن خططه للاستيلاء على كييف في نهاية مارس، حسبما كشف عدد من التقارير.

وأفاد مصدر روسي غير رسمي أن غيراسيموف أصيب بشظية في الثلث العلوي من الساق اليمنى دون كسر في العظام، لكن إصابته كانت شديدة.

وتم نقل غيراسيموف بعيدًا عن الخطوط الأمامية والعودة إلى روسيا للخضوع لمزيد من العلاج، مما يمثل هزيمة محرجة أخرى لقوات بوتين.

وجاءت إصابة رئيس الأركان بعد يوم واحد فقط من مقتل الجنرال الروسي أندريه سيمونوف، البالغ من العمر 55 عامًا، في خاركيف، وفقًا لما قاله مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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