محمد بن زايد يتبادل هاتفياً التهاني بعيد الفطر مع ملك البحرين والرئيس المصري

المصدر: أبوظبي - وام

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك - خلال اتصالين هاتفيين - مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة وعبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال الاتصالين - تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بهذه المناسبة المباركة إلى الملك حمد بن عيسى والرئيس عبدالفتاح السيسي وتمنياته لهما دوام الصحة والعافية والسعادة .. سائلاً المولى عز وجل أن يعيد عليهما هذه المناسبة وعلى شعبيهما بالعزة والازدهار وعلى العالم بالأمن والاستقرار.

وأعرب عاهل البحرين والرئيس المصري عن أطيب الأمنيات إلى سموهما بالصحة والسعادة .. سائلين المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والأمن والأمان في ظل قيادة صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news