إيطاليا ستدفع بالروبل لشراء الغاز الروسي

المصدر: د ب ا

قالت مصادر مطلعة إن شركة الطاقة الإيطالية العملاقة إيني تستعد لفتح حسابات مصرفية بالروبل الروسي في مصرف جازبروم بنك الروسي، حتى تستطيع سداد قيمة مشترياتها من الغاز الطبيعي الروسي بالعملة الروسية تنفيذا لقرار الرئيس فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن هذه الخطوة احترازية، حيث تطلب إيني من الحكومة الإيطالية والسلطات الأوروبية مزيدا من الإيضاحات بشأن الظروف التي تتيح لها استخدام هذه الحسابات لشراء الغاز الروسي.

وأشارت بلومبرج إلى أن متحدثا باسم إيني رفض التعليق على هذه الأنباء.

يأتي ذلك فيما حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين الشركات من أن الانصياع لمطالب موسكو والدفع مقابل الغاز بالروبل سوف يكون بمثابة انتهاك للعقوبات، وذلك في ظل تصاعد المواجهة بين روسيا وأوروبا بشأن إمدادات الطاقة.

وقالت فون دير لاين «الشركات الملتزمة بمثل هذه العقود لا يجب أن تنصاع للمطالب الروسية. هذا سوف يكون بمثابة انتهاك للعقوبات، مما يمثل خطورة كبيرة على الشركات».



وكانت حكومتا بلغاريا وبولندا قد أعلنتا أن روسيا ستوقف تسليم إمدادات الغاز الطبيعي إليهما ابتداء من اليوم الأربعاء، في تصعيد كبير بشأن المعركة بين موسكو وأوروبا على إمدادات الغاز الضرورية.

يذكر أن إيطاليا تحصل على 40% من وارداتها من الغاز الطبيعي من روسيا، في حين يسعى رئيس الوزراء ماريو دراجي إلى إيجاد مصادر بديلة لإمدادات الغاز.



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