الكشف عن بقايا معبد زيوس كاسيوس بموقع تل الفرما بشمال سيناء

المصدر: القاهرة - وام

نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة بموقع تل الفرما (بيلوزيوم) بمنطقة آثار شمال سيناء في الكشف عن بقايا معبد للإله زيوس كاسيوس وذلك أثناء أعمال الحفائر التي تجريها بالموقع ضمن مشروع تنمية سيناء للعام 2021-2022.

صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية وقال إن المعبد المكتشف يقع على بعد حوالي 200 متر إلى الغرب من قلعة بيلوزيوم و100 متر إلى الجنوب من الكنيسة التذكارية الموجودة بالموقع.

وأضاف أنه تم تحديد مكان المعبد المكتشف بناء على وجود بقايا بوابة ضخمة على سطح الأرض انهارت قديما بسبب زلزال قوي ضرب المدينة،

وكانت البوابة عبارة عن عمودين من الجرانيت الوردي يبلغ طول الواحد منها حوالي 8 أمتار تقريبا وسمكه يبلغ مترا إضافة إلى وجود عتب علوي من الجرانيت كان مثبتا أعلي البوابة.

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