روسيا تطرد 40 دبلوماسياً ألمانياً

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلنت روسيا طرد 40 دبلوماسياً ألمانياً واعتبرتهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إنها أرسلت مذكرة احتجاج إلى السفير الألماني في موسكو على السياسة غير الودية لبرلين ، وطرد 40 دبلوماسياً روسياً في أوائل أبريل الجاري.

وحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن عدد الدبلوماسيين المطرودين يعادل نحو ثلث السلك الدبلوماسي الألماني في روسيا.

وكان الجانب الألماني ينتظر رد الفعل الروسي منذ أسابيع، بعد أن أعلنت برلين 40 دبلوماسيا روسيا "أشخاصا غير مرغوب فيهم" حيث يُعْتَقَد قيامهم بأنشطة تجسسية في ألمانيا.

ومن المتوقع أن يسري القرار الصادر من الخارجية الروسية على أكثر من 100 ألماني، لأن أقارب الدبلوماسيين سيتعين عليهم أيضا مغادرة البلاد.

ومن المتوقع أيضا أن خدمات البعثات الدبلوماسية الألمانية بما في ذلك القنصليات خارج العاصمة موسكو، ستتقيد بصورة ملحوظة.

يذكر أن السفارة الألمانية في موسكو هي أكبر سفارة بين البعثات الدبلوماسية التابعة لدول الاتحاد الأوروبي في العاصمة الروسية.

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