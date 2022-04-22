الجيش الروسي يسعى إلى السيطرة بالكامل على دونباس وجنوب أوكرانيا

المصدر: موسكو - أ ف ب

تسعى روسيا إلى السيطرة الكاملة على جنوب أوكرانيا ومنطقة دونباس من أجل إقامة جسر بري نحو شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014، كما قال جنرال في الجيش الروسي الجمعة.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن روستام مينيكاييف نائب قائد قوات المنطقة العسكرية الروسية الوسطى "منذ بداية المرحلة الثانية من العملية الخاصة والتي بدأت قبل يومين، أحد أهداف الجيش الروسي هو بسط سيطرته الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا".

وأضاف "سيضمن ذلك ممرا بريا إلى شبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى إجهاد البنى التحتية الحيوية للاقتصاد الأوكراني".

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