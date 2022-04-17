الدفاع الروسية: إسقاط طائرة شحن أوكرانية محملة بأسلحة غربية قرب أوديسا

المصدر: وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت طائرة شحن عسكرية أوكرانية محملة بأسلحة غربية قرب ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا، بحسب وسائل إعلام روسية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في إيجاز صحفي مساء اليوم السبت: "أسقطت الدفاعات الجوية الروسية قرب أوديسا طائرة شحن عسكرية أوكرانية محملة بشحنة كبيرة من أسلحة أرسلتها دول غربية إلى أوكرانيا".

ولم يعلق الجانب الأوكراني بعد على هذا الإعلان الروسي.

وكانت روسيا قد حذرت مرارا من أن أي من شحنات الأسلحة التي تصل إلى أوكرانيا من الخارج ستشكل أهدافا عسكرية لقواتها.

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