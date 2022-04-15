ردا على زيارة وفد أميركي.. الصين تجري تدريبات عسكرية حول تايوان

المصدر: وكالات

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، صباح اليوم، أن زيارة أعضاء الكونغرس الأميركي إلى تايوان تقوض بشكل خطير الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأميركية وتزيد من حدة التوترات في مضيق تايوان.

وقال وو تشيان "هذه التصرفات الأمريكية تنتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة".

وأضاف المتحدث قائلا: " كما أن هذه الخطوات تقوض بشكل خطير الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية وتزيد من تصعيد التوترات في مضيق تايوان".

وأعلنت القيادة العسكرية الصينية في المنطقة الشرقية، صباح اليوم، أن القوات المسلحة ستجري مناورات عسكرية في المنطقة القريبة من تايوان.

وأصدرت القيادة العسكرية في المنطقة الشرقية بيانا جاء فيه: "في 15 أبريل، أرسلت قيادة المنطقة الشرقية في جيش التحرير الشعبي الصيني سفنا حربية وقاذفات قنابل وطائرات مقاتلة وقوات أخرى لإجراء المناورات والتدريبات".

وأضاف البيان: "وستتضمن المناورات طلعات جوية ومشاركة ضخمة للقوات البحرية في بحر الصين الشرقي وحول جزيرة تايوان".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news