زعيم كوريا الشمالية يعيد ترقية جنرالات في الجيش بعد خفض رتبهم

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت بيونغ يانغ إعادة ترقية كبار المسؤولين العسكريين الذين تم خفض رتبهم، تزامنا مع الذكرى 110 لميلاد مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل-سونغ.

وقالت لجنة الإذاعة المركزية الكورية الشمالية، أمس الخميس، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون، أصدر قرارا برفع رتبة المسؤولين العسكريين بهذه المناسبة.

وبموجب القرار، رفعت الرتب العسكرية لستة ضباط إلى رتبة جنرال، و3 آخرين إلى رتبة عقيد عام (3 نجوم)، و16 ضابطا إلى رتبة فريق (نجمتان) و70 ضابطا إلى رتبة لواء (نجمة واحدة).

ومن بين كبار الضباط الذين شملهم القرار ونالوا رتبة جنرال؛ كيم جونغ-غوان وكيم ميونغ-سيك وكيم كوانغ-هيوك وجونغ كيونغ-تايك وأو إيل-جونغ وكانغ سون-نام. باستثناء أو إيل-جونغ، وكانغ سون-نام، فإن الأربعة الآخرين حملوا بالفعل رتبة جنرال قبل خفض رتبهم.

وجاءت الترقية واسعة النطاق بمناسبة ذكرى عيد ميلاد كيم إيل-سونغ التي تصادف 15 أبريل، على ما يبدو في محاولة تقوية وحدة النظام من خلال رفع روح الجيش المعنوية، بحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

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