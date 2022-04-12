روسيا تدمر«هدية أوروبا» لأوكرانيا.. منظومة «إس-300» لم تصمد

المصدر: موقع الامارات اليوم

أعلنت الدفاع الروسية أنها دمرت معدات لمنظومة «إس-300» مضادة للطائرات التي تم تسليمها لكييف من أوروبا وكانت مخبأة في حظيرة بضواحي مدينة دنيبروبتروفسك.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع الروسية بحسب عدد من المواقع الاخبارية أن الضربة الصاروخية الروسية، دمرت 4 منصات إطلاق لمنظومة «اس-300» وقتلت عددا قد يصل إلى 25 فردا من عناصر القوات الأوكرانية.

وكانت سلوفاكيا قد أكدت أنها نقلت منظومة «إس-300» للدفاع الجوي لأوكرانيا، وقالت إن المنظومة الصاروخية باتت بالفعل موجودة هناك وأنه تم نقلها في سرية تامة خلال اليومين السابقين.

وأعلن وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناغي، أن بلاده ستتسلم 4 بطاريات «باتريوت» من الناتو، لتحل محل بطارية «إس-300» التي أرسلتها براتيسلافا لأوكرانيا.

أعلن مسؤول كبير في البنتاغون أن الولايات المتحدة لا تتوفر لديها أدلة تؤكد تدمير الجيش الروسي صواريخ «إس-300» التي أرسلتها سلوفاكيا إلى أوكرانيا مؤخرا.

وقال: «لقد رأينا غارة جوية أمس على مطار دنيبر الدولي ونعتقد أنه تم تدمير جزءا من بنيته التحتية لكن ليس لدينا دليل على أنهم دمروا منظومة "إس-300"، وليس لدينا دليل إذا كانت هذه المنظومة سلوفاكية».

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