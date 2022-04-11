متوعدا بالرد.. زيلينسكي يحذر من "عمليات روسية أكبر" في الشرق

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من مواطنيه الاستعداد لقيام روسيا "بعمليات أكبر في شرقي بلدنا".

وقال زيلينسكي، في خطابه، ليل الأحد الاثنين، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه "يمكنهم استخدام المزيد من الصواريخ ضدنا، وحتى المزيد من القنابل الجوية .. لكننا نستعد لأفعالهم. سنرد".

وتشن روسيا عمليات عسكرية في شرق وجنوب أوكرانيا.

وكانت قد قالت إنها ستركز على "تحرير" شرق أوكرانيا، بعد "اكتمال" الأهداف الأولية للحرب وإضعاف القدرة القتالية للقوات الأوكرانية.

ونفى زيلينسكي ما قالته موسكو عن أن وفيات المدنيين في أنحاء أوكرانيا، كانت نتيجة الضربات العسكرية الأوكرانية، ووصفها بأنها "علامة على ضعف روسيا".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news