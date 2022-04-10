البرلمان الباكستاني يحجب الثقة عن عمران خان

المصدر: إسلام أباد - وكالات

أقيل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من منصبه بعدما خسر تصويتا في البرلمان على حجب الثقة بعد أزمة سياسية استمرّت أسابيع عدة.

وقال رئيس الجمعية الوطنية بالوكالة سردار أياز صادق إن 174 نائبا صوتا لصالح حجب الثقة و"بالتالي تم حجب الثقة" عن عمران خان، ليتم عزله عن منصبه بعد أسبوع من التطورات السياسية، ليصبح أول زعيم منتخب في تاريخ البلاد يعزله البرلمان.

وصوت ما مجموعه 174 مشرعا من المعارضة الموحدة ضد رئيس الوزراء، أعلى من حاجز الـ 172 نائبا وهو النصاب المطلوب لإقالة نجم الكريكيت السابق (69 عاما) من منصبه.

وتم إجراء التصويت بعدما استقال رئيس البرلمان أسد قيصر قبل وقت قصير من منتصف الليل بعدما عرقل التصويت خلال النهار رغم أمر من المحكمة العليا بالمضي قدما فيه.

وتعني الإطاحة بعمران خان أنه لم يكمل من قبل أي رئيس وزراء مدة ولايته في تاريخ باكستان الملطخ بالاغتيالات والانقلابات على أيدي الجنرالات أصحاب النفوذ.

ومن المحتمل أن يحل محله شهباز شريف، الشقيق الأصغر لنواز شريف رئيس الوزراء السابق الذي تولي المنصب ثلاث مرات، يوم الأحد أو الاثنين.

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