محمد بن زايد يهنئ الرئيس الصربي بفوزه بولاية جديدة

المصدر: أبوظبي ■ وام

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال هاتفي برئيس جمهورية صربيا، ألكسندر فوتشيتش بفوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية الصربية، متمنياً له التوفيق والنجاح في مواصلة أداء مهامه ومسؤولياته رئيساً لصربيا. وأعرب سموه عن تمنياته للشعب الصربي الصديق مزيداً من التقدم والازدهار. كما تناول الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. من جانبه، أعرب الرئيس الصربي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتهنئته وما أبداه من مشاعر طيبة تجاه جمهورية صربيا وشعبها، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التطور والازدهار.

إلى ذلك، تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء كندا الصديقة، جاستن ترودو، بحثا خلاله علاقات التعاون والعمل الثنائي بين البلدين وإمكانيات تعزيزه وتنميته بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما استعرض سموه ورئيس وزراء كندا خلال الاتصال عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، خصوصاً تطورات الأزمة الأوكرانية وسبل احتواء تداعياتها على المستويين الإنساني والاقتصادي، وأهمية سرعة الاستجابة للأوضاع الإنسانية في أوكرانيا لمنع تفاقمها، وأولوية توفير الحماية للمدنيين المتضررين من الأزمة والحفاظ على حياتهم بجانب ضمان سلامة العاملين في المجالات الإنسانية وتأمين الممرات لإيصال المساعدات. وفي هذا الإطار أشاد جاستن ترودو بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات من مساعدات إغاثية إلى المدنيين المتضررين في أوكرانيا.

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