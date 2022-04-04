"عشيقة بوتين والشرطة السرية".. تسريبات تطبيق توصيل الطعام "تكشف الكثير"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف تسريب ضخم للبيانات من شركة توصيل الطعام الروسية "ياندكس فود" (Yandex Food) عن عناوين التسليم وأرقام الهواتف والأسماء وتعليمات التوصيل الخاصة بأولئك المرتبطين بالشرطة السرية الروسية، وفقا لما نقله موقع "ذا فيرج" عن "Bellingcat".

وأبلغت شركة ياندكس فود، وهي شركة تابعة لمجموعة ياندكس الروسية، لأول مرة عن تسريب البيانات في الأول من مارس الماضي، وألقت باللوم على "التصرفات غير الشريفة" لأحد موظفيها، وأشارت إلى أن التسريب لا يتضمن معلومات تسجيل دخول المستخدمين.

ومنذ ذلك الحين، هددت مؤسسة "روسكومنادزور" المنظمة للاتصالات الروسية بفرض غرامة تصل إلى 100 ألف روبل (حوالي 1200 دولار) على الشركة بسبب التسريب.

وتقول رويترز إن التسريب "كشف الكثير من المعلومات عن حوالي 58000 مستخدم". ومنعت روسكومنادزور الوصول إلى "خريطة على الإنترنت تحتوي على البيانات"، في محاولة لإخفاء معلومات المواطنين العاديين، وكذلك أولئك الذين لهم صلات بالجيش والأجهزة الأمنية الروسية.

وتمكن الباحثون في Bellingcat من الوصول إلى "كنز من المعلومات"، وقاموا بفحصها بحثا عن أدلة على أي أشخاص محل اهتمام، مثل فرد مرتبط بتسميم زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني.

ومن خلال البحث في قاعدة البيانات عن أرقام الهواتف التي تم جمعها، كجزء من تحقيق سابق، كشفت Bellingcat عن اسم الشخص الذي كان على اتصال بخدمة الأمن الفيدرالية الروسية (FSB) للتخطيط لتسميم نافالني.

وتقول Bellingcat إن هذا الشخص استخدم أيضا عنوان بريده الإلكتروني الخاص بالعمل للتسجيل في ياندكس فود، مما سمح للباحثين بالتحقق من هويته.

وفحص الباحثون أيضا أرقام الهواتف المسربة الخاصة بأفراد مرتبطين بمديرية المخابرات الرئيسية الروسية (GRU)، أو وكالة الاستخبارات العسكرية. ووجدوا اسم أحد هؤلاء العملاء، ويدعى "يفغيني"، وتمكنوا من الحصول على معلومات حوله.

وأشار ذا فيرج إلى أن بعض عناوين التوصيل "مثيرة للاهتمام"، وتشمل قواعد عسكرية ومناطق ومراكز أمنية.

وقالت المعارضة الروسية المقربة من نافالني، ليوبوف سوبول، إن التسريب شمل معلومات حول "العشيقة السابقة" للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وابنتهما "السرية" المزعومة.

وأضافت سوبول: "بفضل قاعدة بيانات ياندكس المسربة، تم العثور على شقة أخرى لعشيقة بوتين السابقة"، وتابعت "هذا هو المكان الذي طلبت منه ابنتهما وجباتها. تبلغ مساحة الشقة 400 متر مربع، وتبلغ قيمتها حوالي 170 مليون روبل (نحو 2 مليون دولار)".

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