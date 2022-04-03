«منافس» عمران خان يخرج من البرلمان منفعلًا ويُهدد الحكومة (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وثق مقطع فيديو لحظة خروج زعيم المعارضة الباكستانية، شهباز شريف غاضبًا من مبنى البرلمان، الذي رفض التصويت على حجب الثقة عن رئيس الحكومة عمران خان.

وأظهر الفيديو خروج منافس عمران خان، شهباز شريف غاضبًا، وسط تجمع عدد كبير من الصحافيين والمراسلين، وقوات الأمن، بعد قرار البرلمان الباكستاني.

وقال زعيم المعارضة: «الحكومة انتهكت الدستور ولن نُغادر البرلمان، والمحامي في طريقه إلى المحكمة العليا، وتسجيل قضية خيانة ضد رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب».

الجدير بالذكر أنه كان من المقرر أن يناقش البرلمان الباكستاني، تحرك المعارضة لحجب الثقة عن خان بعد أن فقد أغلبيته البرلمانية، ولكن القرار رفض، وطالب عمران خان، رئيس باكستان عارف علوي بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

زعيم المعارضة الباكستانية شهباز شريف: الحكومة انتهكت الدستور ولن نُغادر البرلمان، والمحامي في طريقه إلى المحكمة العليا. pic.twitter.com/VuFduRy2AJ — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) April 3, 2022

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news