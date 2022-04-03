موسكو: موقفنا من مسألتي القرم ودونباس لم يتغير

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي، اليوم، إن موقف بلاده من مسألتي القرم ودونباس لم يتغير.

وأكد ميدينسكي أنه "لا توجد مسودة اتفاق سلام جاهزة لعقد أي اجتماع على مستوى كبير".

وأضاف أن "المحادثات مع أوكرانيا ستستأنف يوم الاثنين"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

ويشار إلى أنه عُقدت، في وقت سابق، جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي جمهورية بيلاروس وتركيا، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news