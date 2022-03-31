التقى بايدن.. الفحص يكشف إصابة مدير "سي آي أيه" بكورونا

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه) في بيان أن فحص مديرها وليام بيرنز لكشف الإصابة بكوفيد-19 جاء الخميس إيجابيا بعد أن التقى الرئيس بالأمس.

كان بيرنز عقد اجتماعا مع الرئيس جو بايدن صباح الأربعاء احترم خلاله التباعد الاجتماعي مع وضعه لقناع FFP2 كما جاء في بيان.

وأضاف "بالتالي لا يُعتبر الرئيس مخالطا".

وقالت الوكالة أيضًا إن بيرنز البالغ 65 عامًا "تلقى لقاح كوفيد والجرعة المعززة ولديه أعراض خفيفة فقط".

تلقى جو بايدن (79 عامًا) جرعته الرابعة من لقاح فايزر ضد كوفيد بعد ظهر الأربعاء.

وسيستمر بيرنز في أداء مهامه من بعد على أن يعود إلى مركز عمله بعد فترة من الحجر لخمسة أيام وفحص سلبي، وفقًا لإرشادات مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها.

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