افتتاح خط سكة حديد يصل السعودية مع الأردن قريباً

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نظمت غرفة التجارة بالأردن لقاءً مع وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر، الذي أعلن فيه افتتاح خط سكة حديدي سعودي جديد خلال الأيام المقبلة يصل إلى الحدود الأردنية.

وأوضح الجاسر أن خط السكة الحديد الجديد متاح لتطوير حركة نقل الركاب والتجارة والسيارات والسياحة بما يسهّل الخدمة المقدمة للمستفيدين في كلا البلدين.

وأضاف أن المملكة تسعى لتسهيل التجارة والنقل خاصة مع الأردن، التي تربطها بها علاقات عميقة والعمل وفق أعلى المعايير الدولية خاصة من حيث السلامة والجودة والبيئة.

وأشار إلى أن النقل البحري يشغل تغيرات عالمية كبيرة وهناك فرص للربط من خلاله، في ظل ارتفاع التكاليف والتغيرات الهيكلية في صناعة النقل البحري.

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