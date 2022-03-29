روسيا تقدم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا.. وتواصل قصفها

المصدر: عواصم - متابعات

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنها قامت بنقل أكثر من 300 طن من المساعدات الإنسانية لسكان أوكرانيا ودونباس.

ونقلت "روسيا اليوم" عن المكتب الصحافي للوزارة قوله: "قامت قافلة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية مؤلفة من 35 مركبة من مركزي دونسكوي ونوغينسكي للإنقاذ بتسليم أكثر من 300 طن من المساعدات الإنسانية إلى دونباس وأوكرانيا".

وأضاف أن الشحنة شملت محطات توليد الكهرباء ومواد البناء والمواد الغذائية والمستلزمات الأساسية.

وأعلنت الوزارة، سابقا، أن روسيا نقلت أكثر من 9500 طن من المساعدات الإنسانية لسكان أوكرانيا ودونباس منذ بداية تنفيذ البعثة الإنسانية.

جاء ذلك في الوقت الذي قتل فيه شخصين على الأقل في ضربة روسية استهدفت مبنى الإدارة الإقليمية في ميكولاييف في جنوب أوكرانيا.

وأشار تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إلى أن القوات الروسية لا تزال تواصل الهجوم على مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا عبر شن قصف مكثف، إلا أن مركز المدينة لا يزال تحت السيطرة الأوكرانية.

ولفت التقرير إلى أن القوات الأوكرانية تواصل القيام بهجمات مضادة في شمال غرب كييف، وأن هذه الهجمات حققت بعض النجاح وأجبرت الروس على التراجع في عدد من المواقع، إلا أن التقييم أشار إلى أن القوات الروسية لا تزال تمثل تهديدا كبيرا على المدينة من خلال قدرتها على شن الضربات.

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