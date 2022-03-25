محمد بن زايد يستقبل دوق لوكسمبورغ

المصدر: أبوظبي ■ وام

استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في «قصر البحر»، دوق لوكسمبورغ الأكبر، الدوق هنري، الذي يزور الدولة للمشاركة في احتفالات بلاده بيومها الوطني في معرض «إكسبو 2020 دبي».

ورحّب سموّه، خلال اللقاء، بالدوق هنري، متمنياً له التوفيق في زيارته وطيب الإقامة في الدولة.

وبحث سموّه ودوق لوكسمبورغ علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأهمية دعمها وتنميتها على جميع المستويات، خصوصاً الاستثمارية والتنموية، بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

كما استعرضا عدداً من الموضوعات والتطوّرات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء النجاح الذي حققته دولة الإمارات في استضافتها «إكسبو 2020 دبي» ومشاركة لوكسمبورغ، التي قدمت خلالها تجاربها ورؤيتها للمستقبل، خصوصاً في مجالات التنمية المستدامة، بجانب مقوماتها الطبيعية والسياحية.

حضر مجلس قصر البحر سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسموّ الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسموّ الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، وسموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

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