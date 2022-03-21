موسكو تحتج على تصريحات بايدن: حديثه عن بوتين لا يليق برجل دولة

المصدر: موسكو - أ ف ب

استدعت روسيا، اليوم الاثنين، سفير واشنطن لدى موسكو للاحتجاج على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن التي وصف فيها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب" بسبب هجومه على أوكرانيا، مشيرةً إلى أن تلك التصريحات دفعت العلاقات الروسية الأميركية إلى "حافة القطيعة".

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية في بيان نُشر بعد استدعاء السفير الأميركي أن "هذا النوع من التصريحات الصادرة عن رئيس أميركي والتي لا تليق برجل دولة من الصفّ الأول، جعلت العلاقات الروسية-الأميركية على حافة القطيعة".

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