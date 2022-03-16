بايدن: بوتين سيدفع ثمن غزو أوكرانيا

المصدر: إعداد: سمير سعيد

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، سيدفع ثمن غزو أوكرانيا، وأن الولايات المتحدة تعمل على شل الاقتصاد الروسي، فيما تقوم بدعم أوكرانيا بالأسلحة والذخائر لمواجهة الجيش الروسي، وأن الخبراء الأميركيون متواجدون في دول جوار أوكرانيا لتقديم المساعدة.

وأعلن بايدن أن الولايات المتحدة "ستواصل إضعاف بوتن وتقوية أوكرانيا في الميدان وعلى طاولة المفاوضات".

وأوضح أن واشنطن تقدم مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، وستقدم منظومات مضادة للطائرات والمدرعات لأوكرانيا للتصدي "للعدوان الروسي"، وأكد أن "دعمنا العسكري ساعد أوكرانيا في إحداث خسائر فادحة في القوات الروسية. مساعدتنا العسكرية وصلت أوكرانيا حتى قبل الغزو الروسي".

وأضاف: "قدمنا هذا الأسبوع فقط مساعدات لأوكرانيا بقيمة مليار دولار".

كما أعلن بايدن أن إرسال مضادات طائرات "بمدى أبعد" إلى أوكرانيا، ومساعدات عسكرية جديدة "غير مسبوقة" لأوكرانيا بقيمة مليار دولار.

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