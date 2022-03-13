مفاوض روسي: المحادثات مع أوكرانيا قد تتوصل لمشروعات اتفاقات قريباً

المصدر: لندن - رويترز

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ليونيد سلوتسكي عضو الوفد الروسي المفاوض مع أوكرانيا قوله اليوم الأحد إن الوفدين أحرزا تقدما مهما ومن الممكن أن يتوصلا قريبا إلى مشروعات اتفاقات، لكنه لم يحدد ما ستتناوله المشروعات تلك.

وقارن سلوتسكي بين المرحلة التي وصلت إليها المفاوضات والوضع الذي كانت عليه عند بدايتها قائلا إنه يوجد الآن "تقدم كبير".

وأدلى سلوتسكي بتصريحاته بينما تستمر الحرب الروسية على أوكرانيا ليومها الثامن عشر.

وقال المفاوض الروسي: "بحسب توقعاتي الشخصية قد يتطور هذا التقدم في الأيام المقبلة إلى موقف مشترك لكل من الوفدين، وإلى وثائق جاهزة للتوقيع".

وليس من الواضح المدى الذي سيكون عليه نطاق أي من مثل هذه الوثائق. وقالت أوكرانيا إنها مستعدة للتفاوض لكنها لن تستسلم ولن تقبل إنذارات.

وتركزت ثلاث جولات من المفاوضات بين الوفدين في روسيا البيضاء، كانت أحدثها يوم الاثنين الماضي، بالأساس على القضايا الإنسانية وتمخضت عن فتح محدود لممرات أمام المدنيين الفارين من القتال.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة إن هناك بعض "التحولات الإيجابية" في المحادثات، لكنه لم يذكر تفاصيل. ويوم السبت قال الكرملين إن المناقشات بين المفاوضين الروس والأوكرانيين ستستمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

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