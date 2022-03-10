الكرملين: سنسعى لمعلومات من الجيش عن قصف مستشفى في أوكرانيا

المصدر: موسكو - رويترز

قال الكرملين اليوم الخميس إنه سيسعى للحصول على معلومات من الجيش الروسي بعدما اتهمته أوكرانيا بقصف مستشفى للأطفال في مدينة ماريوبول المحاصرة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين "سنسأل جيشنا بالتأكيد لأن لا أنا ولا أنتم لدينا معلومات واضحة عما حدث هناك... ومن المرجح جدا أن يقدم الجيش بعض المعلومات".

وقال بيسكوف كذلك إن أوكرانيا ظلت تقترح إجراء محادثات بين رئيسها فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتابع "كييف تقدم مثل هذه المقترحات لنا باستمرار" وأضاف أن الاتصالات ارتفع مستواها حتى الآن إلى مستوى وزراء الخارجية إذ اجتمع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كولبيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في تركيا.

ورد بيسكوف على سؤال عما إذا كان اجتماع على أعلى مستوى محتمل قائلا "فلننتظر النتائج لنرى ما سيتم التوصل إليه".

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