محمد بن زايد يؤكد ضرورة اللجوء إلى السبل السلمية والدبلوماسية لتسوية النزاعات

المصدر: أبوظبي ■ وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروسيا الصديقة، في إطار استمرار الاتصالات والمباحثات بين سموه وقادة دول العالم بشأن مستجدات الأزمة على الساحة الأوكرانية. وتبادل سموه ورئيس بيلاروسيا خلال الاتصال وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على المستوى الإنساني، بجانب تداعياتها على الأمن والسلم الدوليين.

وشدد سموه خلال الاتصال على أهمية تكثيف الجهود الدولية لدعم الأوضاع الإنسانية للمتضررين من الأزمة، وتسهيل الوصول السريع والآمن للمساعدات، والعمل على توفير الحماية والحفاظ على حياة المدنيين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ضرورة اللجوء إلى السبل السلمية والدبلوماسية لتسوية النزاعات والخلافات بين الدول، وتغليب لغة الحوار البنّاء للوصول إلى توافق يضمن مصالح الجميع، ويخدم الأمن والاستقرار الإقليميين.

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