وصول طائرة الرئيس الأوكراني الهارب إلى العاصمة البيلاروسية

المصدر: إعداد: سمير سعيد

وصلت الطائرة التي تحمل رقم الرحلةRA-09617، والتي استخدمها الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، خلال فترة رئاسته، إلى مينسك.

ونشرت الصحف الأوكرانية نبأ وصوله بناء على موقع لمراقبة الطائرات.

وفقا للبيانات، أقلعت طائرة من طراز داسو فالكون 900 سي من مطار فنوكوفو في موسكو في الساعة 1:30 بعد الظهر، وهبطت في عاصمة بيلاروسيا بعد ساعة.

يُذكر أن وسائل الإعلام ذكرت مؤخرًا أن روسيا شنت عملية خاصة تهدف إلى عزل أو حتى اغتيال الرئيس الأوكراني الحالي فولوديمير زيلينسكي واستبداله بالرئيس الهارب فيكتور يانوكوفيتش.

وأفادت مصادر مخابراتية لصحيفة "ديبو" الأوكرانية أن يانوكوفيتش وصل إلى مينسك وكان يستعد للعودة إلى أوكرانيا قريبًا.

ويانوكوفيتش متورط في قضايا الاستيلاء غير القانوني على مساكن، وتزوير نتائج التصويت على "القوانين الديكتاتورية" ، والجرائم ضد نشطاء سياسيين، والعديد من الجرائم الاقتصادية الخطيرة والرشاوى المقنعة في صورة إتاوات.

في 4 فبراير 2015، جرد البرلمان الأوكراني يانوكوفيتش من رئاسته لأنه استقال وهرب من البلاد.

في 4 يناير 2019، وجدت محكمة منطقة أوبولونسكي في كييف أن يانوكوفيتش مذنب بموجب مادة "الخيانة" وحكمت عليه غيابيًا بالسجن 13 عامًا.

كما أعلن القاضي أن الادعاء أثبت أن يانوكوفيتش ساعد روسيا في شن حرب عدوانية ضد أوكرانيا.

في 4 مايو 2020، اعتقلت محكمة مقاطعة بيشيرسك في كييف الرئيس الهارب السابق فيكتور يانوكوفيتش غيابيًا لمدة شهرين في قضية اغتصاب السلطة.

وهو متهم أيضاً بمحاولة زيادة صلاحياته كرئيس لأوكرانيا بشكل غير قانوني في سبتمبر وأكتوبر 2010.

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