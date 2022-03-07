هاجمت التمييز العنصري بينهم.. ​أنجلينا جولي: كل اللاجئين يستحقون المعاملة المحترمة نفسها

المصدر: موقع الإمارات اليوم

هاجمت الممثلة ​أنجلينا جولي​ كل من يميز بعنصرية بين اللاجئين مشيرة الى ان كل اللاجئين يستحقون المعاملة المحترمة ذاتها.

وكتبت على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي : "فر مليون لاجئ الآن من أوكرانيا. قبل عبور لاجئ أوكراني واحد الحدود ، كان هناك بالفعل أكثر من 82 مليون شخص مجبرين على ترك منازلهم على مستوى العالم - وهو أعلى رقم مسجل ومن بينهم أكثر من 6 ملايين سوري - أكبر عدد من اللاجئين في العالم - الذين نزحوا منذ أكثر من عقد من الزمان. وأكثر من مليون من ميانمار الذين نزحوا قسرا وما يقارب من 48 مليون شخص أجبروا على ترك ديارهم بسبب الصراع والعنف، والذين يعيشون نازحين داخليًا داخل بلادهم في العديد من الأماكن الأخرى. يستحق جميع اللاجئين والنازحين معاملة وحقوقا متساوية".

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