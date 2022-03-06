بوتين يدعو أوكرانيا لوقف القتال وتنفيذ مطالب الكرملين

المصدر: لندن - رويترز

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا اليوم الأحد من أن العملية العسكرية التي تنفذها بلاده لن تتوقف إلا إذا أوقفت كييف المقاومة واستجابت لجميع مطالب الكرملين.

وأبلغ بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مكالمة هاتفية بأن المفاوضين الأوكرانيين يجب أن يتخذوا نهجا "بناء" بشكل أكبر في المحادثات مع موسكو وأن يأخذوا في الحسبان الواقع الجديد على الأرض.

وبحسب رواية الكرملين عما دار في الاتصال الهاتفي قال بوتين إن "العملية الخاصة" التي تنفذها روسيا تسير وفقا للخطة والجدول الزمني لها.

وقال الكرملين: "جرى التشديد على أن وقف العلية الخاصة ممكن فقط إذا أوقفت كييف العمليات العسكرية ونفذت المطالب الروسية المعروفة".

وتصف روسيا، إجراءاتها في الجمهورية السوفيتية السابقة بأنها "عملية خاصة" تستهدف تدمير القدرات العسكرية الأوكرانية وتطهير البلاد من القوميين وإعلانها دولة محايدة.

وقال زعيم الكرملين لأردوغان إن موسكو مستعدة لحوار مع السلطات الأوكرانية لكنه يأمل في أن يتخذ المفاوضون الأوكرانيون نهجا بناء بشكل أكبر في الجولة المقبلة من المحادثات.

وأضاف الكرملين: "تم لفت الانتباه إلى عدم جدوى أي محاولات لإطالة أمد عملية التفاوض التي تستخدمها قوات الأمن الأوكرانية في إعادة تنظيم قواتها ومواردها.

والأمل معقود على أن يظهر ممثلو أوكرانيا في الجولة المقبلة من المفاوضات نهجا بناء بشكل أكبر وأن يأخذوا تماما في الاعتبار الحقائق الجديدة بعد الهجوم".

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