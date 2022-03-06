هجوم بسكين في القدس القديمة ومقتل المنفذ الفلسطيني

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قتلت قوات الأمن الإسرائيلية فلسطينيا، بدعوى محاولته طعن رجال شرطة كانوا متمركزين في البلدة القديمة بالقدس الشرقية، صباح الأحد.

وقالت الشرطة الإسرائيلية ، وفق "فرانس برس" إن المهاجم الفلسطيني البالغ من العمر 19 عاما والمتحدر من القدس الشرقية، أصاب أحد رجال الشرطة بسكين، قبل إطلاق النار عليه، في حين قالت مصادر إخبارية أن المهاجم الفلسطيني أصاب شرطيين إسرائيليين اثنين، عند باب "حطة" أحد أبواب المسجد الأقصى، قبل مقتله برصاص الشرطة.

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