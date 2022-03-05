السعودية ترفع تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من المملكة إلى 17 دولة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، مساء اليوم السبت، عن رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة، ورفع تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة إلى المملكة والمغادرة منها إلى 17 دولة.

وأوضح المصدر -بحسب وكالة الانباء السعودبة "واس"- أن قائمة الدول ضمت، جمهورية جنوب إفريقيا، جمهورية ناميبيا، جمهورية بوتسوانا، جمهورية زمبابوي، مملكة ليسوتو، مملكة إسواتيني، وجمهورية موزمبيق.

وشملت القائمة، جمهورية مالاوي، جمهورية موريشيوس، جمهورية زامبيا، جمهورية مدغشقر، جمهورية أنغولا، جمهورية سيشل، جمهورية القمر المتحدة، جمهورية نيجيريا الاتحادية، جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجمهورية أفغانستان الإسلامية".

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