مصر.. طائرتان إلى بولندا لإجلاء طلبة نزحوا عن أوكرانيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت الحكومة المصرية اليوم إرسالها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي طائرتين إلى بولندا لإعادة طلبة مصريين عبروا الحدود الأوكرانية إلى بولندا.

وقال متحدث مجلس الوزراء نادر سعد، أنه "تم مساء اليوم إقلاع طائرتين تابعتين لشركة "إير كايرو" إلى بولندا، ليعود على متنهما إلى أرض الوطن الطلبة المصريون الذين عبروا الحدود الأوكرانية البولندية".

ونقلت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري عن سعد أن ذلك يأتي "تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة".

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