بايدن: سنطرح 30 مليون برميل نفط من احتياطنا الاستراتيجي وأكثر "إذا لزم الأمر"

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في أول خطاب له حول حال الاتّحاد أمام الكونغرس، ليل الثلاثاء، أنّ الولايات المتحدة ستطرح في الأسواق 30 مليون برميل نفط من احتياطها الاستراتيجي بهدف تهدئة المخاوف الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بايدن إنّ "الولايات المتّحدة عملت مع 30 دولة أخرى لضخّ 60 مليون برميل نفط من الاحتياطيات حول العالم. ستقود أميركا هذا الجهد عبر طرح 30 مليون برميل نفط" في الأسواق، مؤكّداً أنّ إدارته "مستعدّة لفعل المزيد إذا لزم الأمر".

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