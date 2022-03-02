بايدن يصف بوتين بـ"الديكتاتور الروسي"

المصدر: واشنطن - أ ف ب

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "ديكتاتور"، وذلك في خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس الثلاثاء، بعد أسبوع على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بايدن إنّ ما يقوم به "ديكتاتور روسي من غزو لدولة أجنبية له أثمان في كلّ أنحاء العالم"، مشدّداً على أنّه "في المعركة بين الانظمة الديموقراطية وتلك الاستبدادية، أثبتت الديموقراطيات أنّها على قدر التحدّي، ومن الواضح أنّ العالم يختار جانب السلام والأمن".

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