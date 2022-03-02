بايدن: بوتين أصبح معزولا عن العالم.. وسيدفع ثمن غزو أوكرانيا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم، بأن يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثمن الحرب في أوكرانيا على المدى الطويل حتى لو حقق مكاسب في ساحة المعركة.

وقال بايدن في خطابه حالة الاتحاد "في حين أنه قد يحقق مكاسب في ساحة المعركة، سيدفع ثمنا باهظا يستمر على المدى الطويل".

كما أكد بايدن أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أصبح "أكثر عزلة من أي وقت مضى"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستغلق مجالها الجوي "أمام جميع الرحلات الجوية الروسية".

وتوعد بايدن الأوليغارشيين الروس بمصادرة "يخوتهم وشققهم الفاخرة وطائراتهم الخاصة" والتي قال إنهم حصلوا عليها نتيجة مكاسب غير نزيهة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news