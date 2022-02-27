اجتماع طارئ للجامعة العربية غدا حول الأزمة الأوكرانية

المصدر: القاهرة - أ ف ب

تعقد جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة بدعوة من مصر للبحث في تطورات الأزمة الأوكرانية في أعقاب الغزو الروسي.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي لوكالة فرانس برس الأحد إنه "تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية غدا (الاثنين) على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الجامعة في القاهرة بناء على طلب مصر".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية أن القاهرة دعت الأحد إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة "للتباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا".

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