لحظة إعلان بوتين تأهب قوات الردع الاستراتيجي.. شاهد بالفيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشرت وسائل إعلام روسية فيديو يرصد لحظة إصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أمراً لوزارة الدفاع الروسية بوضع قوات الردع الاستراتيجي في حالة تأهب قصوى، في إشارة إلى الوحدات التي تضم أسلحة نووية.

وظهر في الفيديو وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف، وقد أظهرا تعبيراً جسدياً بالاستجابة لأمر بوتين.

وأكد بوتين على أن هذه الخطوة تأتي ردا على مسؤولي الغرب الذين "لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولهم بحلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا"، بحسب قوله.

وقال بوتين للتلفزيون الرسمي الروسي: "كما ترون، لا تتخذ الدول الغربية فقط إجراءات غير ودية ضد بلدنا في البعد الاقتصادي- أعني العقوبات غير القانونية التي يعرفها الجميع جيدا-، ولكن أيضاً كبار المسؤولين في الدول الرئيسية في حلف شمال الأطلسي يسمحون لأنفسهم بالإدلاء بتصريحات عدائية فيما يتعلق ببلدنا".

يشار إلى أن الرئاسة الأوكرانية أعلنت منذ قليل أنها وافقت على إجراء محادثات مع روسيا وستعقد على الحدود مع بيلاروس قرب تشيرنوبيل، في قرار اتخذ بعد وساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو.

وكتبت الرئاسة الأوكرانية على الشبكات الاجتماعية أن "الوفد الأوكراني سيلتقي الوفد الروسي دون أي شروط مسبقة، على الحدود الأوكرانية-البيلاروسية في منطقة نهر بريبيات".

وجاء الإعلان الأوكراني بعدما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، وزارة الدفاع الروسية بوضع قوات الردع الاستراتيجي في حالة التأهب القتالي.

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