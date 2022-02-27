أوكرانيا توافق على التفاوض مع روسيا بدون أي شروط مسبقة

المصدر: عواصم - متابعات

أعلنت الرئاسة الأوكرانية الأحد أنها وافقت على إجراء محادثات مع روسيا وستعقد على الحدود مع بيلاروس قرب تشيرنوبيل، في قرار اتخذ بعد وساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو.

وكتبت الرئاسة الأوكرانية على الشبكات الاجتماعية إن "الوفد الأوكراني سيلتقي الوفد الروسي دون أي شروط مسبقة، على الحدود الأوكرانية-البيلاروسية في منطقة نهر بريبيات".

وجاء الإعلان الأوكراني بعدما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، وزارة الدفاع الروسية بوضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب قصوى، في إشارة إلى الوحدات التي تضم أسلحة نووية.

وشدد بوتين على أن هذه الخطوة تأتي ردا على مسؤولي الغرب الذين "لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولهم بحلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا".

وقال بوتين للتلفزيون الرسمي الروسي: "كما ترون، لا تتخذ الدول الغربية فقط إجراءات غير ودية ضد بلدنا في البعد الاقتصادي- أعني العقوبات غير القانونية التي يعرفها الجميع جيدا-، ولكن أيضاً كبار المسؤولين في الدول الرئيسية في حلف شمال الأطلسي يسمحون لأنفسهم بالإدلاء بتصريحات عدائية فيما يتعلق ببلدنا".

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