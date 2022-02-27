ما هي قصة الأوكراني الذي مازح الجنود الروس ثم أوصلهم بسيارته !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الرابع، لكنها لا تسير كما هو مخطط لها، بحسب تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

وتقول الصحيفة إن منطقة سومي الأوكرانية القريبة من الحدود مع روسيا، وفقا لأحد السكان، رصدت مشهدا غير طبيعي على طريق ريفي وهو دبابة روسية معطلة.

وعندما ترجل هذا الرجل من سيارته، كان هناك ثلاثة جنود بالقرب من المركبة العسكرية الخارجة عن الخدمة، وخاطبهم قائلا: "يبدو أنكم انهرتم يا رفاق"، لكن أحد الجنود نفى ذلك وقال: "كل ما في الأمر أن الوقود نفد".

وعلق الرجل مازحا: "هل يمكنني أن أعيدكم إلى روسيا"، فما كان من هؤلاء الجنود إلا أن ضحكوا.

وعلى طول الطريق، كانت هناك المزيد من المركبات العسكرية الروسية المتعطلة، حسب الرجل الأوكراني الذي تابع أنه تجرأ على القول للجنود "التعساء": "إن كل شيء في صالحنا".

وخلص هذا الرجل إلى أن جنود الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لا يعرفون إلى أين هم ذاهبون ولماذا هم أصلا في أوكرانيا.

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