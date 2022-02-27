شاهد محرقة جثث متحركة ترافق الجيش الروسي للتغطية على عدد القتلى ! .. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكدت قناة "فوكس نيوز" أن موقع الأسلحة والآليات في روسيا يتضمن محرقة متحركة للجثث، مثبتة على مركبة ويمكن نشرها إذا لزم الأمر أثناء الحرب المستمرة على أوكرانيا.

وشوهدت محرقة الجثث المتنقلة بين القوات الروسية التي واصلت، بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، تقدمها نحو الدولة المجاورة، حسب ما أفادت صحيفة "التلغراف" وأكدت قناة "فوكس نيوز".

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، لصحيفة "The Telegraph" إن محرقة الجثث المتنقلة يمكن استخدامها كوسيلة لتقليل ظهور الخسائر العسكرية الروسية.

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