بلينكن للمواطنين الروس: "لا تستحقون حربًا عديمة الجدوى"

المصدر: واشنطن - أ ف ب

توجّه وزير الدفاع الأميركي أنتوني بلينكن السبت بشكل مباشر عبر تويتر إلى الشعب الروسي بالقول إنه "لا يستحقّ" حربًا تُشن على "جيرانه" الأوكرانيين، مؤكدًا أن لا أحد يحاول "تعريض (سلامة هذا الشعب) للخطر".

ونُشرت رسالته بالانجليزية والروسية في اليوم الثالث من الغزو الروسي لأوكرانيا، في مقطع فيديو قصير بالأسود والأبيض يحمل شعار وزارة الخارجية.

وجاء في رسالة بلينكن "إلى الشعب الروسي: تستحقون العيش بأمن وكرامة مثل جميع الناس في أي مكان".

وأضاف وزير الخارجية "لا أحد يحاول تعريض ذلك للخطر. أنتم لا تستحقون حربًا عديمة الجدوى مع جيرانكم وأصدقائكم وعائلتكم في أوكرانيا".

وختم "إن شعب أوكرانيا يستحقّ أن يعيش بسلام، مثلما أنتم تستحقون ذلك".

وأعاد المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس نشر مقطع الفيديو القصير، وأضاف "رسالة إلى الشعب الروسي: نحن لا نلومكم على أفعال حكومتكم".

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