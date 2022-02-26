المندوب الروسي لزميلته الأمريكية في مجلس الأمن: "هل يحق لكم قراءة دروس في الأخلاق علينا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حث المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، زميلته الأمريكية في مجلس الأمن الدولي ليندا توماس غرينفيلد، على عدم التنظير حول أخلاقية غزو الدول الأخرى.

واتهم المندوب الروسي الدائم، ليندا توماس غرينفيلد بالكذب، واصفا حديثها عن قصف الجيش الروسي لرياض الأطفال في أوكرانيا، بالزائف.

ووفق "روسيا اليوم" قال الدبلوماسي الروسي: "من الصعب علينا، منافسة الولايات المتحدة في غزو الدول المجاورة. ولن أقوم هنا بسرد قائمة الاعتداءات التي ارتكبتها الولايات المتحدة خلال تاريخها".

وتساءل نيبينزيا، هل يحق لنظيرته الأمريكية إعطاء الآخرين دروسا في الأخلاق، وقال: "هل يحق لكم قراءة دروس في الأخلاق علينا".

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