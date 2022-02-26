السوداني أمين عوض منسقاً أممياً للأزمة الأوكرانية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدبلوماسي السوداني أمين عوض منسقا للأمم المتحدة للأزمة في أوكرانيا.

وأعلن غوتيريش أمس الجمعة في نيويورك عن تعيين عوض، الذي شغل منصب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة.

ويمتلك عوض حسب "د.ب.ا" 30 عاما من الخبرة في المساعدات الإنسانية والتخطيط الاستراتيجي والتنمية، وفقا للأمم المتحدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news